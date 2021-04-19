Горняк22: Доктор Мясников: ковид может сопровождаться и другими эпидемиями

Доктор Мясников спрогнозировал неблагополучную эпидемиологическую обстановку в местах мссового скопления людей. В частности – на черноморских курортах. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, в связи с закрытием Турции, увеличится приток туристов на курорты Кубани и Крыма. При этом, еще до того, как прервалось авиасообщение, гостиницы Сочи были загружены полностью. Все это может поспособствовать распространению самых разных вирусов.

«Такой наплыв туристов – не только благо, но и очень серьёзное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Чёрном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки- имя им легион! Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того – ковид, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», — пишет Мясников.

Чтобы «превратить отпуск в смертельно опасное приключение» он посоветовал прививаться не только от коронавируса, но и от других опасных заболеваний, а также тщательно соблюдать правила гигиены.

Алтайская правда