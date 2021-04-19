Горняк22: 87 заражений, 6 смертей – коронавирус в Алтайском крае не отступает

За сутки в Алтайском крае заразилось коронавирусом 87 человек, шестеро – умерли, 72 – выздоровели.

В ковидных госпиталях находятся 889 пациентов с коронавирусом и 334 – с похожей на него пневмонией. Еще 101 пациент с пневмонией и 21 «бессимптомник» долечиваются на дому. Тяжело протекает болезнь у 201 пациента, на ИВЛ находятся 85 человек. В крае развернуто 1 606 коек, к кислороду подключены 1 606, оснащены ИВЛ – 284. Резервных коек – 383.

Из 48 703 заболевших коронавирусом: 12 838 случаев – у больных внебольничной пневмонией, 28 054– у заболевших ОРВИ, 7 811 человек – «бессимптомники».

На утро 18 апреля вакцинируется 150 810 (+ 2 258 за сутки) человек, в том числе: 69 947 человек получили первую прививку; 80 863 человека полностью привиты (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда