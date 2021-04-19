Горняк22: Против бессрочного массового режима высказались 64% россиян

64% россиян высказались против того, чтобы масочный режим стал бессрочным. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob среди жителей крупных городов во всех округах России.

Поддерживают введение бессрочного масочного режима 15% россиян. Чаще – молодые люди, которым менее 24 лет. В этой возрастной группе за бессрочность масочного режима высказались 20% респондентов. Также «за» голосовали жители крупных городов.

Из городов Сибирского федерального округа в опросе участвовали жители Новосибирска, Омска и Красноярска. В Новосибирске за маски высказались 15% респондентов, против – 62%, В Омске: за – 18, против – 61, в Красноярске: за – 21%, против – 60%.

Алтайская правда