Горняк22: ВОЗ выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом

Представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Об этом сообщает ТАСС.

Рост заболеваемости фиксируется семь недель подряд, смертности – четыре недели. На 12 апреля 2021 года в мире было зарегистрировано 135,6 млн случаев заражения COVID-19 и почти 3 млн смертей.

«Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — указала Мелита Вуйнович.

По данным федерального оперштаба, в России зарегистрировано 4,7 млн заражений. Выздоровело – 4,3 млн, умерло – 105 тысяч человек.

Алтайская правда