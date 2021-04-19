Горняк22: ВОЗ выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом

Горняк22: ВОЗ выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом19.04.2021
Представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович выразила обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Об этом сообщает ТАСС.
Рост заболеваемости фиксируется семь недель подряд, смертности – четыре недели. На 12 апреля 2021 года в мире было зарегистрировано 135,6 млн случаев заражения COVID-19 и почти 3 млн смертей.
«Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — указала Мелита Вуйнович.
По данным федерального оперштаба, в России зарегистрировано 4,7 млн заражений. Выздоровело – 4,3 млн, умерло – 105 тысяч человек.