Горняк22: Свыше 210,5 млн рублей направят в России на цифровизацию госуслуг в сфере здравоохранения

Более 210,5 млн рублей направят на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это ускорит перевод госуслуг в электронный вид, а также позволит предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

Соответствующее распоряжение о выделении денег из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги направят на оплату госконтрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Завершить по ним расчеты необходимо до 1 июня 2021 года.

ЕГИСЗ – часть проекта по созданию единого цифрового сервиса в здравоохранении. Планируется, что к 2024 году заработает система электронных рецептов. В личном кабинете пациента на портале госуслуг можно будут записаться к врачу на диспансеризацию. А также подать заявления на получение полиса и иные медицинские документы. Это ускорит процесс получения услуг для населения и уменьшит бумажную нагрузку на медиков.

ЕГИСЗ будет состоять 13 подсистем. В нее войдет федеральный регистр медицинских работников, реестр медорганизаций, электронная регистратура, ведения пациентов по отдельным нозологиям, контроль в сфере госзакупок лекарств и другое. Вся работа проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Алтайская правда