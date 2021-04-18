Горняк22: Будущих мам из Алтайского края приглашают на марафон по родильным домам

В Алтайском крае будущих мам приглашают принять участие в марафоне по родильным домам Барнаула. Участниц ожидают эфиры-включения, полезные лекции, кроме того, можно будет задать вопросы специалистам.

Мероприятие будет проходить с 19 по 24 апреля в онлайн-формате.

Первым, 19 апреля, состоится эфир в родильном отделении ГБ №11. Во вторник приглашает родильный дом №2. В среду можно будет задать вопросы специалистам роддома №1, в четверг — перинатального центра АККЦОМД.

Также будущих мам проконсультируют по грудному вскармливанию и правильному питанию, расскажут, как готовиться к родам. Кроме того, пройдет конкурс на лучший отзыв о родильном доме и историю родов, сообщает региональный Минздрав.

Алтайская правда