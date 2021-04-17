Горняк22: Почти 650 жителей Алтайского края получили первую прививку «ЭпиВакКорона»

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В Алтайском крае первой дозой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной Центром «Вектор», привиты 642 человека. Такие данные на 16 апреля «Алтайской правде» сообщили в Минздраве региона.

Препарат вводится дважды с интервалом в три недели. На этой неделе регион получил первую партию вакцины в размере 5670 комплектов препаратов соответственно.

Всего же, на утро 16 апреля, обеими вакцинами прививается 143 тыс. 845 человека. В том числе у 79 тыс. 873 жителей уже полностью завершена иммунизация (им введены два компонента).

Подчеркнем, в регионе увеличилось почти в два раза число поставивших прививки от коронавируса за сутки. Если ранее медицинские организации вакцинировали по две с половиной тысячи человек, то сейчас — свыше пяти.

Центральные районные больницы организуют в муниципальных образованиях по несколько пунктов вакцинации. В удаленные села выезжают мобильные ФАПы.

Напомним, первую партию используют для проведения иммунизации населения в барнаульской горбольнице № 3 и бийской поликлинике № 4.

Справка

«Спутник V» – генноинженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых, но стерилизованных аденовирусов человека. «ЭпиВакКорона» – генноинженерная пептидная вакцина, в основу которой легли искусственные пептиды, копирующие фрагменты коронавируса.

Алтайская правда