Горняк22: Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) 14 апреля.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как войти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то, что надеюсь – уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», – сообщил собравшимся глава государства.

Он выразил сожаление о том, что 175-летний юбилей РГО в прошлом году не удалось масштабно отметить из-за пандемии. Также Владимир Путин выразил надежду на то, что вскоре она отступит, в том числе, благодаря проводящейся в стране вакцинации.

Фото: скриншот с видео, опубликованного на kremlin.ru

Алтайская правда