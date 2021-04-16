Горняк22: Почти 4 тысячи человек составила естественная убыль населения в Алтайском крае

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае продолжает наблюдаться естественная убыль населения. По данным крайстата, за январь-февраль она составила 3986 человек, тогда как год назад – 2128.

С начала 2021 года в регионе родились 2865 малышей. Это на 307 меньше, чем год назад. А вот число умерших, наоборот, увеличилось на 1551 и составило 6851 человек. Подобная тенденция наблюдается и в Сибири, да и по всей России в целом.

Количество браков осталось практически неизменным — 1403 против 1411 годом ранее. В то же время жители региона стали реже разводиться: 1302 распавшихся семьи за два месяца этого года, 1537 – в 2020-м.

Алтайская правда