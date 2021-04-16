Горняк22: Эксперт рассказал, что такое «весеннее обострение» и как с ним справляться

Сезонное обострение – не шутка, а реально существующее явление. Психотерапевт Алексей Казанцев рассказал о нем ФАН подробнее.

По его словам, организм и нервная система человека после зимы истощены, поэтому симптомы имеющихся психических расстройств усиливаются. Это явление обусловлено также перепадами температуры и переходом с зимнего полумрака на яркое солнце. Последнее позволяет организму вырабатывать гормоны радости.

Чаще всего «весеннему обострению» подвержены люди до 40 лет, либо те, у кого уже хронически имеются психические заболевания. Не связанное с психиатрией нарушение настроения может быть вызвано гормональными сбоями.

Алексей Казанцев порекомендовал обращаться к психоэндокринологам, гинекологам и андрологам для коррекции гормонального статуса, а если это не поможет – к психотерапевтам и психиатрам. Самолечением эксперт настоятельно рекомендовал не заниматься.

Алтайская правда