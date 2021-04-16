Горняк22: Барнаульский медик временно возглавила Минздрав Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначил первым замглавы регионального Минздрава гендиректора барнаульского лечебно-реабилитационного центра Людмилу Григоричеву. Об этом «Алтайской правде» сообщили в пресс-службе главы республики.

Вместе с тем Людмила Григоричева назначена временно исполняющим обязанности руководителя республиканского Минздрава. В Алтайском крае она работала заместителем главврача, впоследствии – заместителем главы города. Возглавляла бийский комитет по здравоохранению. Затем Григоричеву назначили замначальника Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского края. Последним местом ее работы в крае стал упомянутый выше центр.

Напомним, предыдущий министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко арестован по подозрению в получении взятки и находится под стражей.

Алтайская правда