Горняк22: В Камне построили вертолетную площадку для санитарной авиации

В Камне-на-Оби обустроили вертолетную площадку для экстренной эвакуации пациентов. Район находится почти в 200 км от столицы Барнаула, поэтому доставить тяжелого пациента на реанимобиле весьма проблематично, пояснили в Минздраве Алтайского края.

Площадка находится в пяти минутах от центральной районной больницы. «Это позволит сохранить минуты, которые так необходимы для эвакуации экстренных пациентов в клиники Барнаула», — говорит главврач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

В первую очередь эвакуация медицинским вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний. С начала года в крае совершено 39 вылетов и эвакуировано 67 человек.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Алтайского края

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Алтайская правда