Горняк22: 12 человек умерли от коронавируса за сутки в Алтайском крае

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В Алтайском крае, по данным оперштаба на 14 апреля, зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. В то же время выздоровело 102 пациента, умерло от ковида 12 человек.

Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом в крае снижается уже не первый месяц, при этом смертность остается примерно одинаковой. В последние дни у всех умерших, болевших коронавирусом, устанавливается причина смерти – именно COVID-19. Долгое время причины регистрировались разные, ковид становился причиной в части случаев.

За все время пандемии в крае насчитывают 48,3 тыс. заболевших, в том числе 3,3 тыс. детей. Умерло 2,8 тыс. человек с таким диагнозом. Причиной смерти ковид стал у 1,9 тыс. человек, 886 умерли по иным причинам.

В инфекционных госпиталях сейчас проходят лечение от ковида 879 человек, у них положительные тесты на этот вирус. Там же лежат 324 пациента с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом (129 таких же пациентов проходят терапию в условиях домашнего стационара). В тяжелом состоянии 201 больной, в том числе под ИВЛ – 87. Также есть 15 «бессимптомников», которые лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки в Барнауле выявлено 24 новых случая, в Бийске – 13, в Рубцовске – 8. В ряде других районов и городов – от 1 до 4 новых заболевших.

На коронавирусную инфекцию в крае обследовано более 1,3 млн человек. По информации на утро 14 апреля, в регионе прививается 133 570 человек. Из них 56,4 тыс. получили первую прививку, более 77 тыс. – получили обе прививки.

Алтайская правда