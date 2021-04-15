Горняк22: В Алтайском крае начали прививать от коронавируса вакциной «Вектора»

Жителей Алтайского края прививают от коронавируса двумя вакцинами — «Спутник V» (от национального центра эпидемиологии имени Гамалеи) и «Эпиваккорона» (новосибирский научный центр «Вектор»). На этой неделе регион получил крупную партию: 31500 и 5670 комплектов препаратов соответственно.

Первые дозы вакцины, разработанной новосибирскими учеными, переданы в барнаульскую поликлинику № 3 и бийскую поликлинику № 4. «Это два больших учреждения, которые успешно ведут прививочную кампанию», — поясняет главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

И уже некоторые жители смогли поставить прививки вакциной «Эпиваккорона». Если в медучреждении есть оба препарата, пациент может сам выбрать. Но опять же учитываются возможные противопоказания.

«У вакцины есть ограничения. Не рекомендуется ее вводить лицам, которые имеют онкологические проблемы и злокачественные болезни крови», — замечает медик. Противопоказаниями также являются обострение хронических и соматических заболеваний.

Природа и механизм действия препаратов разный. В «Спутнике» иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а «Эпиваккорона» — искусственно синтезированным пептидам вируса. При этом во втором случае может быть сокращен срок между прививками до 14 дней. Допустима реакция на прививку в виде повышения температуры до 38,5 градусов.

Стоит отметить, что по степени эффективности и показаниям к применению у людей с хроническими заболеваниями отличий от «Спутника V» у «ЭпиВакКороны» нет. Более того, опыт применения в крае первого препарата показывает, что эта вакцина хорошо переносится пациентами с хроническими заболеваниями и людьми старшего поколения.

По словам Ирины Переладовой, поставки новой вакцины будут регулярными. В ближайшие недели она появятся и в медицинских организациях районов, в которых ведется вакцинация от коронавируса.

Алтайская правда