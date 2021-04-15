Горняк22: Минздрав опроверг слухи о слиянии двух больниц в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

Серьезный и непростой разговор о судьбе Шелаболихинской центральной районной больницы состоялся в Минздраве Алтайского края. С октября прошлого года учреждение работало без главного врача, а в конце марта его возглавил по совместительству главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев. Жители района начали бить тревогу, что произойдет слияние двух больниц. И в конечном итоге ЦРБ в Шелаболихе может вовсе закрыться.

О чем беспокоятся жители

На территории Шелаболихинского района живут почти 13 тысяч человек. По словам главы района Александра Шушунова, атмосфера серьезно накалена. Поступает масса обращений. Он демонстрирует документы с 69 подписями от работников ЦРБ и 710 — от жителей района.

— Централизация бухгалтерии переносится в Павловск. Тут же назначается главный врач Павловской больницы. Какие появляются домыслы? Конечно же, объединение учреждений, — рассказывает он. – Возникла напряженность внутри медицинского коллектива. В соцсетях есть высказывания некоторых работников о намерении уволиться.

В свою очередь председатель районного Совета депутатов Константин Антропов поясняет, что Шелаболиха в своей истории трижды пережила слияния и разделения, в том числе с Павловским районом. «Ожидание этого остается. Также заранее людям не разъяснили, что ЦРБ остается как юридическое лицо, никто не собирается ее ликвидировать. Но сегодня крайне тяжелая финансовая ситуация, поэтому временно назначается исполняющий обязанности главного врача. Все это и привело к взрыву негодования», — замечает Александр Шушунов.

При этом соглашается: на уровне региона звучала информация, что никаких ликвидаций ЦРБ не будет. «Любой житель села Киприно и Омутского ассоциирует себя именно со своим селом, а регион для него далеко», — замечает глава.

А председатель районного Совета ветеранов Галина Афанасьева отмечает, у них много живут пожилых людей – старше 65 и 70 лет. «И они обеспокоены не просто так. У нас объединили почту, и мы получили минусы от этого. Также объединили налоговую, полицию. Поэтому очень насторожило то, что касается центральной больницы», — делится она тревогами шелаболихинцев.

О новом главвраче

И, действительно, положение дел в Шелаболихинской ЦРБ непростое. Серьезные проблемы учреждения усугубляет в том числе острый дефицит кадров. Предыдущий главврач ушел на пенсию по выслуге лет. Начались поиски новой кандидатуры.

Но кадровый дефицит в системе здравоохранения касается специалистов всех уровней. Поэтому почти в двух десятках медицинских организаций региона — исполняющие обязанности главврачей. «В прошлом году начали практику временного трудоустройства на период поиска постоянного главного врача. Как пример — ситуация в Усть-Пристани, где главврачом был назначен на время по внешнему совместительству из Алейска. Также смоленский главный врач совмещает должность в Быстром Истоке, а каменский — в Крутихе. Они работают в режиме антикризисных управляющих, пока ищем постоянных сотрудников», — поясняет глава регионально Минздрава Дмитрий Попов.

Он официально заверяет, что никаких намерений и планов по присоединению или ликвидации центральных районных больниц в крае нет. При этом намерены до 2025 года даже усилить инфраструктуры центральных районных больниц.

С прошлого года началась работа по формированию единых требований к финансово-хозяйственной службе в системе здравоохранения. «Сегодня работают до пяти разных информационных систем: кадрового учета, прихода и расходных лекарственных средств, учета начисления заработной платы и т.д. Вся эта какофония информационных продуктов не позволяют вообще в режиме онлайн реагировать на изменения. До конца года ставим во все медицинские организации один программный продукт, который будет позволять нам видеть финансово-хозяйственную деятельность. Приводим в соответствие требования учета правильности расходования средств. Юридическая самостоятельность в медорганизациях сохраняется», — поясняет Дмитрий Попов.

И все же председатель районного Совета ветеранов Галина Афанасьева считает, что назначение главного врача в центральную больницу затянулось. «Никто со стороны не поедет. Нужно найти среди докторов того, кто возглавит учреждения. Коллектив работоспособный, лодырей там нет», — говорит она.

— Смотрели, кого можно привлечь на исполнение обязанности главного врача. Есть сложности, — отвечает министр Дмитрий Попов. — Люди в первую очередь ассоциируют с организацией медпомощи. Не хотят нести ответственность за финансово-экономическую деятельность. Поэтому принято решение на период поиска главврача назначить Олега Агеева, чтобы за короткое время привести в соответствие финансово-хозяйственную службу и вопросы организации медицинской помощи.

Обсуждалась и кандидатура действующего заместителя главного врача. «Это грамотный специалист. Но нужно выводить учреждение из сложного положения, в котором оно оказалось. А здесь действующего рецепта нет. Нужен опыт», — считает заместитель министра здравоохранения края Владимир Лещенко.

При этом акцентирует особое внимание, что заблокированные счета из-за долгов предполагают полный паралич медучреждения. «Нам необходимо правильно и грамотно управлять финансами, чтобы обеспечить бесперебойность работы», — поддерживает его Дмитрий Попов.

А Владимир Лещенко также напоминает: «Это тот случай, когда Павловск за Шелаболиху выполняет почти треть работы по оказанию экстренной медпомощи. Поэтому привлекаем специалистов и по амбулаторной помощи. Пользуйтесь моментом. Вам дается шанс. Павловск, чтобы спасти Шелаболиху, берет на себя дополнительную нагрузку».

О проблемах ЦРБ и их решении

— Вскрывшиеся проблемы в Шелаболихинской ЦРБ — не первого года, — разъясняет далее министр здравоохранения. – Но ситуация ухудшается. В прошлом году из-за ковида вынуждено приостановили плановую медпомощь, оставили только экстренную. Финансирование продолжалось. До 96% поступлений уходило на заработную плату. При неплохом подушевом финансировании медицинская организация накопила кредиторскую задолженность. На 1 апреля она достигла 20 млн рублей. Кто эту ответственность на себя возьмет? Как сохранить здравоохранение в Шелаболихе и выйти из этой ситуации?

Эти вопросы и предстоит решать главному врачу Павловской и Шелаболихинской ЦРБ Олегу Агееву. И сразу выяснилось, что из 23 работающих врачей — 12 пенсионного возраста. При этом 7 человек не стали дальше продолжать обучение. А значит встанет новая проблема, когда у них закончится срок действия сертификата.

На длительном больничном находится акушер-гинеколог. Отсутствуют невролог и офтальмолог. «Поэтому с 15 числа специалисты появились в расписании. Доктора из Павловска будут выезжать и принимать пациентов в Шелаболихе. В селах будет работать передвижной фельдшерский пункт», — рассказал он.

Также озвучил такие цифры. В Шелаболихинской ЦРБ в среднем зарплата врача составляла 52 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — 42 тысячи, младшего – 32 тыс. руб. В Павловской ЦРБ – 40 тыс., 24 тыс. и 23 тыс. рублей соответственно. Но здесь хочется подчеркнуть, что «это средняя температура по больнице».

«Проходим по учреждению: реанимация, хирургия и детство — пусто, а в терапии — 4 человека. В понедельник – всего десяток пациентов. Очень бы хотелось сохранить коллектив и организовывать ту работу, которая должна быть. Ни одну медицинскую должность не сократим. Но деньги надо получать за заработанное. А когда у тебя основной нагрузки нет и ты еще совмещаешь того, чего нет, поверьте, это патология. Главное – качество медицинской помощи, которую население должно получить», — замечает замминистра Владимир Лещенко.

— Эти диспропорции надо устранять, — уверен министр здравоохранения края Дмитрий Попов. — Конечно, люди должны иметь достойную заработную плату. Но при таком подходе постепенно учреждение валится: ремонты не делаются, контракты не оплачиваются, лекарства не закупаются, расходные материалы не приобретается. Люди законно задают вопросы: почему я должен нести в больницу свое лекарство и бинты. Вопрос наболевший. Нам необходимо достаточно серьезно и быстро принимать решения.

По его словам, надо приводить в порядок вопросы нормирования времени. Должны выполняется определенные объемы оказания медпомощи.

Чтобы районная больница выполняла главную задачу — оказывала жителям доступную и качественную помощь. Чтобы шелаболихинцы могли прийти на прием не только к терапевту, но и получать также консультации узких специалистов. Ведь на чаше весов – здоровье.

Шелаболихинский район | Павловский район

Алтайская правда