Горняк22: Эпидемиологический порог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 7,4%

В Алтайском крае эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен на 7,4%. При этом, как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, за неделю зафиксировано 16,2 тыс. случаев ОРВИ.

Чаще всего болеют дети. Грипп не выявлен. При лабораторных регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, парагрипп.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности — мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Алтайская правда