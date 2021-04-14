Горняк22: Еще 11 жителей Алтайского края скончались за сутки от коронавируса

В Алтайском крае за сутки выявили еще 82 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 77 пациентов, а от COVID-19 умерли 11 человек.

Как сообщили 13 апреля в оперштабе региона, с начала пандемии общее количество случаев инфекции достигло почти 48,3 тысяч. Выздоровели свыше 43,2 тысяч человек. Умерли порядка 2,8 тыс. инфицированных (непосредственно от коронавируса — 1 951).

Продолжают находиться на лечении в ковидных госпиталях 914 инфицированных и 319 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных снизилось до 212 пациентов. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 84 человека.

Общее количество поставленной вакцины от коронавируса в Алтайский край составило 181 тыс. 137 комплектов. Прививки поставили 129 тыс. 526 жителей, в том числе окончательно завершили вакцинацию — 75 тыс. 401 человек.

Алтайская правда