Горняк22: Врач показал, к каким результатам приводит самолечение

Самостоятельная постановка диагноза и лечение неизвестными препаратами нередко могут привести к тяжелым последствиям. Результат такого самолечения из собственной практики опубликовал отоларинголог из Пензы.

На фотографии, которую разметил врач на своей странице в Instagram, видно, что ушная раковина пациента поражена и сильно деформирована после неправильного лечения отита.

Такой результат получился после того, как мужчина целый год лечил себя сам муравьиным спиртом.

Публикуя такие неприятные снимки, врач выразил надежду, что фото вразумят граждан и они перестанут заниматься самолечением, сообщает ФАН.

Алтайская правда