Горняк22: Акция «Стань донором. Спаси жизнь!» проходит в Алтайском крае

В эти дни в Алтайском крае проходит акция «Стань донором. Спаси жизнь!». Ее участниками уже стали жители Бийска, Рубцовска и Камня-на-Оби. В последнем городе акция проходит 13 апреля.

Барнаул присоединится к проекту с 19 по 23 апреля. Передвижной мобильный комплекс на колесах Алтайского краевого центра крови будет готов принять тех, кто желает сделать доброе дело.

Проектом «Стань донором» занимается большая команда волонтеров и медиков. Акция проводится в крае с использованием гранта президента Российской Федерации.

Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Существуют условия: вес тела должен быть не менее 50 килограммов и должны отсутствовать противопоказания.

Фото: Алтайский краевой центр крови

Алтайская правда