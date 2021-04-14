Горняк22: Некоторых жителей Алтая привозят ставить прививку от ковида на автобусе

Фото Андрей КАСПРИШИН

В крае продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции. Маломобильных граждан старше 65 лет доставляют в ЦРБ на специальных автобусах.

Работа ведется совместно с Министерством социальной защиты региона в рамках национального проекта «Демография». В пятницу вакциной «Спутник V» привили нескольких жителей поселка Ильича, что в Первомайском районе. Их привезли в Берёзовку, где находится ЦРБ. Среди желающих получить инъекцию – 73-летняя Галина Шурыгина. Не скрывает, что волновалась перед процедурой.

– Успокоилась, когда зашла в смотровой кабинет, – говорит Галина Шурыгина. – Давление в норме, состояние хорошее. Когда сыну и внукам сказала, что решила поставить «Спутник V», они меня поддержали.

У пенсионерки проблемы с ногой. Плохо передвигается. В автобусе ее везли в коляске. Спустили вниз с помощью специальной платформы.

– Сама бы не добралась до больницы. Благодарна представителям социальной службы. Они позаботились о том, чтобы нам было комфортно в день вакцинации.

Мобильная бригада новоалтайского Комплексного центра социального обслуживания населения буквально нарасхват. Она обслуживает сам город и Первомайский район. В прошлом году на диспансеризацию в ЦРБ удалось доставить 350 человек. В нынешнем упор делает на тех, кто желает привиться от COVID-19. С февраля ежедневно сюда доставляют по 5–6 человек из отдаленных населенных пунктов. Кстати, всем, кто вакцинируется, вдобавок к сертификату выдают специальные значки. Эту акцию организовал краевой Минздрав и региональный волонтерский штаб благотворительного проекта «Мы вместе».

По словам исполняющей обязанности главного врача Первомайской ЦРБ Натальи Тюриной, вакцинация в районе проходит в плановом режиме. Привить нужно 228 маломобильных жителей старше 65 лет.

Напомним, на Алтае прививочная кампания против COVID-19 стартовала полгода назад. В работе задействованы 84 медицинские организации региона. В Барнауле открыто три мобильных комплекса вакцинации. В поселке Южном по адресу: ул. Чайковского, 21, у торгово-развлекательных центров «Пионер» и «Весна». К 1 июля вакцинацию должны пройти 1 миллион 100 человек, что составит 60% взрослого населения края.

Медики напоминают, что на прививку может возникнуть реакция. По статистике, у 10% наблюдаются незначительные проявления в виде повышения температуры, недомогания и слабости. Это состояние длится на протяжении 1–3 дней.

Алтайская правда