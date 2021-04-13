Горняк22: В Минсоцзащиты рассказали, какие из наработок в ковидного года пригодятся в «мирной» жизни

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«В пик заболеваемости в особом закрытом режиме работали 11 домов-интернатов региона. Свыше 2 тысяч сотрудников, на попечении которых находилось около 4,5 тысячи человек, перешли на сменный формат дежурства. Сегодня, когда распространение инфекции COVID-19 идет на спад, большинство краевых учреждений вернулись к обычному своему режиму», – сообщила журналистам заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалёва.

Около 8 тысяч пожилых людей и инвалидов получали услуги в дистанционном виде, на дому – эта форма частично сохранена. К слову, удобную «удаленку» освоили и оценили подопечные краевых реабилитационных и комплексных центров – 12 тысяч жителей из отдаленных сёл.

Не было бы счастья, да несчастье помогло тем 10 тысячам наших земляков, которым до эпидемии приходилось обязательно проходить довольно громоздкую, требующую немалых физических усилий и времени процедуру медосвидетельствования в бюро МСЭ для установления или подтверждения инвалидности. В период роста заболеваемости она устанавливалась и без личного присутствия пациента – на основании медицинских документов. Такой режим работы автоматически продлен до 1 октября 2021 года.

Остаются на посту и 150 мобильных бригад. Весь год они ориентировались в основном на доставку медработников к гражданам. Сегодня, как и прежде, занимаются транспортировкой пожилых людей из отдаленных сёл на диспансеризацию, профосмотры, вакцинацию в медучреждения.

Волонтеры и участники Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ помогли 28 тысячам пенсионеров, 5 тысячам семей переданы продуктовые наборы, товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты.

И – прекрасная новость! – остаются партнерами социальных учреждений края «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Серебряные волонтёры», мощный отряд из 2 тысяч человек, жителей 53 муниципалитетов региона.

В самое сложное время родилась краевая акция «Соседская помощь». Настоящее спасение для одиноких пенсионеров, инвалидов, семей в трудной жизненной ситуации. Стартовав однажды, поддержка соседей по дому, улице, селу вряд ли иссякнет со стабилизацией ситуации.

Алтайская правда