Горняк22: Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам вакцинации

С 12 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю запустили «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики. Сейчас в регионе ведется масштабная вакцинация от COVID-19.

«Доказано, что самым эффективным инструментом профилактики инфекций и наиболее важным достижением медицины является иммунизация. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях — полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых», — поясняют специалисты.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3852) 24-88-74 в рабочие дни. Звонки на «горячую линию» принимаются по 24 апреля.

Алтайская правда