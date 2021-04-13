Горняк22: Еще 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 81 случай коронавирусной инфекции. При этом излечились 61 пациент. Умерли от ковида 11 инфицированных, сообщили 12 апреля в оперштабе региона.

С начала пандемии в крае зарегистрировано свыше 48,2 тысяч заболевших. Из этого числа вылечились более 43,2 тысяч человек. Умерли 2 тыс. 826 пациентов (непосредственно от коронавируса – 1 тыс. 940).

Сейчас лечатся в госпиталях 925 инфицированных и 319 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 212 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 84 пациента.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 1,3 млн человек. Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 тыс. 257 комплектов. Вакцинировано 126 тыс. 425 жителей.

Алтайская правда