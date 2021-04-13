Горняк22: В России вылечился от коронавируса 70-летний мужчина со 100% поражением лёгких

В России полностью выздоровел пожилой пациент со 100% поражением лёгких. Его выписали из ковидного госпиталя в день 70-летнего юбилея.

Вячеслав Заполацкий из Белгородской области пролежал в реанимации почти 65 дней, и 40 из них его жизнь поддерживалась с помощью аппарата ИВЛ. Сотрудники городской больницы считают этот случай чудом, потому что пациент был очень сложным. Он перенес различные осложнения, вызванные коронавирусом, но врачам удалось победить болезнь. И важной составляющей выздоровления был настрой больного — он боролся с инфекцией и очень хотел выздороветь.

Белгородцу ещё предстоит реабилитация в терапевтическом отделении, но главное, что все самое тяжелое и сложное уже позади.

Алтайская правда