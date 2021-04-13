Горняк22: В России расширят список обязательных прививок

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С 2022 года буду внесены изменения в национальный календарь профилактических прививок. Список расширят инфекционными заболеваниями, против которых разработана вакцина.

Планируется, что охват прививками составит не менее 95% населения.

Так, в 2022 году начнут вакцинировать от ротавирусной инфекции. В 2023 году — от ветряной оспы, в 2024 г.— от вируса папилломы и менингококковой инфекции.

Разработчиков и производителей препаратов государство планирует комплексно поддерживать. Намечено финансировать создание вакцин, проведение клинических исследований, регистрации.

Напомним, ранее Минздрав РФ включил прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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Алтайская правда