Горняк22: Пациенты не останутся без помощи после обрушения стены в алтайской больнице

У Первомайской центральной районной больницы обрушилась часть стены Цаплинской амбулатории. В Минздрае Алтайского края заверили, что местные жители не останутся без медицинской помощи.

По данным ведомства, прием пациентов детского и прививочного кабинетов был перенесен в безопасную часть здания. Сроки проведения ремонта зависят от выполнения проектно-сметной документации, выделения средств, проведения аукциона и других процедур. Смета уже составляется.

В амбулаторию по графику приезжают врач-педиатр, врач-терапевт и фельдшер. Для жителей отдаленных населенных пунктов, таких как Костяки, Лесопитомник, ЖД Казарма 193 км и село Лесное, работает передвижной мобильный ФАП.

Также пациентов Цаплинской амбулатории могут принимать в поликлинике ЦРБ и других ближайших структурных подразделениях.

За Цаплинской амбулаторией закреплено 1927 человек.

Использовано иллюстративное фото

Первомайский район

Алтайская правда