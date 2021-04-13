Горняк22: В мире провели первое генное омоложение с поразительными результатами

Руководитель американской компании BioViva Элизабет Пэрриш стала первым человеком, которая испытала на себе омолаживающую генную терапию. И исследования показали, что эта методика работает.

Возрастные изменения, в первую очередь, мы начинаем замечать по внешним признакам, тогда как процессы старения формируются на клеточном уровне. Теломеры — концевые участки хромосом — защищают от износа. Однако при каждом делении клетки, теломеры уменьшаются. В результате они становятся совсем короткими и не могут защищать хромосомы. Клетка начинает стареть, сообщает «Популярная механика».

Фермент теломераза может достраивать короткие теломеры. Благодаря ему стареющие клетки снова могут делиться. До недавнего времени методику удлинения теломер испытывали только на животных. Первый эксперимент омоложения на человеке опробовала на себе в 2015 года 44-летняя руководитель американской научно-исследовательской компании BioViva.

Инъекции были сделаны Элизабет в Колумбии, так как препараты не одобрены в США. В результате появились ошеломляющие выводы — лейкоциты в крови женщины стали биологически моложе, а теломеры «выросли».

Эксперимент продолжается, и ученые тщательно наблюдают за здоровьем женщины.

Алтайская правда