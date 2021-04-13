Горняк22: Алтайский край получил первую партию вакцины «Вектора» против COVID-19

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайский край поступила первая партия вакцины «Эпиваккорона» против COVID-19, которая разработана новосибирским научным центром «Вектор». Об этом 12 апреля «Алтайской правде» сообщили в региональном Минздраве.

Регион получил 3 240 доз нового препарата. Главное отличие вакцины «ЭпиВакКорона» от «Спутника V» — в условиях транспортировки и хранения. Препарат можно доставлять даже в отдаленные территории. Новый вид вакцины хранится при температуре от 2 до 8 градусов.

Первую партию используют для проведения иммунизации населения в барнаульской горбольнице № 3. Следующие партии планируется направить в отдаленные районы, где нет возможности для хранения «Спутник V», которая требует серьезной холодовой цепи. Храниться должна в специальных холодильных камерах при температуре не выше -18 градусов.

Природа препарата и механизм действия препаратов разный. В «Спутнике» иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а «Эпиваккорона» — искусственно синтезированным пептидам вируса. Она гипоаллергенна.

Алтайская правда