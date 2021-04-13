Горняк22: Как работает обсервационный роддом в Барнауле

Фото Олег БОГДАНОВ

Пациенток этого медицинского учреждения медики принимают поодиночке, а выписывают по двое, а то и по трое. «АП» – в обсервационном роддоме городской клинической больницы № 11 Барнаула.

Будь здоров, Ванечка!

1 апреля 2020 года впервые в Алтайском крае здесь приняли роды у женщины с диагностированным ковидом. Родился мальчик. А на днях Ванечка, лучезарный и светлый малыш, в котором родители души не чают, отметил свой первый день рождения. В семье жителей Романова Галины Крель и ее мужа Алексея он четвертый ребенок. Им и подумать сегодня страшно, что могло случиться, если бы год назад не встретились будущей маме добрые грамотные врачи, милосердные акушерки.

Тогда, 31 марта, накануне родов у Галины Ивановны поднялась температура, но ей и в голову не пришло связать ухудшение самочувствия с первыми сообщениями о случаях коронавируса в крае. Так, банальная простуда… Хотя скорую на всякий случай вечером они с мужем вызвали. Фельдшер предложил госпитализацию, дабы не рисковать семимесячной беременностью. Но женщина отказалась. А рано утром малыш попросился на свет, на два месяца раньше срока.

Роддом 11-й горбольницы Галина специально не выбирала – так вышло. Сюда привозят беременных с симптомами ОРВИ. Она не знала ничего о разделенных потоках, «красной» и «чистой» зонах и о том, что специально для нее и таких же, как она, в этом учреждении родовспоможения разработали уникальный алгоритм оказания помощи роженицам и беременным с патологиями в условиях эпидемии.

Рождение Ванечки 1 апреля и подтверждение ковида случились в жизни Галины одновременно.

– Было много ощущений помимо обычной родовой боли, – вспоминает она. – Представьте, что я чувствовала, когда в палату ко мне зашли медики в полной амуниции «космонавтов»… Это сейчас мы с мужем уже можем шутить по поводу первоапрельского подарка, а год назад всё было очень тревожно. Кроха Ванечка лежал в детской реанимации, я – в ковидном госпитале, а моя 82-летняя мама и дочери оказались в изоляции. Сейчас понимаю: хорошо, что мы с Ванечкой именно в этот роддом попали – к прекрасным докторам и акушеркам. Для меня с сыном, для моей семьи они сделали максимум возможного. Поблагодарите еще раз от нас всех, кто выходил меня и моего сыночка.

«За доченькой»

Екатерина Слепышева живет в Республике Алтай, но своего третьего малыша приехала рожать специально в роддом ГБ № 11, где родились и ее старшие детки, Лев и Таяна. Уже известно, что будет девочка.

– Статус обсервационного не пугает, наоборот, обнадеживает. Здесь всё толково организовано, отношение персонала к женщине заботливое, корректное, а меры безопасности приняты беспрецедентные. Я спокойна, не думаю бесконечно: подхвачу – не подхвачу. Знаю, всё будет хорошо, – улыбается Екатерина, поглаживая круглый животик.

Вероника – барнаульская. Ей рожать только в конце апреля, но, заболев ковидом и испугавшись за ребенка, она тоже приехала сюда. Ее лечащий врач-терапевт Евгения Вяткина лечила пациентку по протоколам, специально разработанным для беременных. Болезнь позади, тест у Вероники отрицательный.

Юлия тоже местная. В роддом легла планово, по совету врача женской консультации.

– А вскоре появилось это чудо, Оливия, – молодая мать нежно прижимает к себе крохотную девочку. – Это мой первый ребенок, к материнству я готовилась, но на практике, как выяснилось, ничего не знаю, не умею. Здесь научили всему – кормить, сцеживаться, пеленать…

«Выходить»

Те, кто давно работает в родовспоможении, подметили, что словно родным становится ребенок врачам и акушеркам, его принимавшим. Вот и в нежном шепоте Татьяны Козяр, принимавшей Оливию, явно слышится «рыбка золотая», «зайчик светлый»…

Вероятно, в такой кровной сопричастности к сокровенным моментам жизни человека появляется она, вера в доктора, в то, что всё будет хорошо. Даже если жизнь твоего ребенка начинается не в обычной кроватке, а в реанимационном кювезе.

Бессменно с середины 80-х заведует реанимационным отделением новорожденных врач Геннадий Бахарев. Человек, для которого разница между двумя глаголами, «выхаживать» и «выходить», принципиальна. «Если не буду отдавать своему делу, этим деткам душу, плохой я врач», – говорит о себе Геннадий Анатольевич.

Персоналу этого отделения удавалось выходить малышей с экстремально низкой, всего 500 граммов, массой тела. А между тем в кювезе подключенная к аппарату ИВЛ отважно борется за жизнь кроха, родившаяся с проблемами дыхания. В помощь ей медики, купирующие острую патологию, бессонные ночи и молитвы мамы и даже пинетки со смешной шапочкой кукольного размера, но теплые, согревающие малышку. Такие необходимые для недоношенных ребятишек вещицы вяжут по желанию и пациентки-рукодельницы, и медсестры, когда выпадает свободная минутка. Признанные мастерицы среди них Анна Давыдова и Татьяна Калашникова.

Форпост

И. о. заместителя главного врача по акушерской помощи Светлана Дурягина говорит о периоде работы в пик эпидемии как о бесценном опыте, которого нет у многих других медицинских учреждений. Прошлой весной роддом 11-й горбольницы настроился на работу в условиях эпидемии в рекордные сроки, оперативно была изменена логистика родовспоможения. Выделена «красная» зона, перепрофилированы под боксированные восемь палат с отдельными санузлами, родзалами и реанимационными местами для новорожденных. Поступивших беременных диагностируют, в том числе и на COVID-19, методами ПЦР и ИФА. А дальше каждая из них идет своим потоком в зависимости от результатов тестов. Такое разделение позволило обезопасить пациенток и исключить внутрибольничную заболеваемость коронавирусом. За год в обсервационном роддоме не была инфицирована ни одна из 1,5 тысячи поступивших беременных.

– Вот уже 40 лет мы работаем в статусе обсервационного роддома, фактический форпост родовспоможения края. И когда пришла беда, были готовы развернуться профильным госпиталем, – констатирует Светлана Геннадьевна. – Такой бесценный опыт в мирных условиях мы бы не получили. А в зарекомендовавшей себя системе безопасности сейчас, когда заболеваемость ковидом снижается, мы принимаем, как и прежде, женщин здоровых, без патологий.

Справка

Персонал роддома – 150 человек. С начала эпидемии со всего края в диагностическое отделение обсервационного роддома поступают женщины с патологиями беременности и роженицы с симптомами ОРВИ. В 2020 году принято 210 таких родов, прошли лечение 258 женщин на разных сроках (25% от общего объема оказанной помощи). Пациенткам доступна круглосуточная помощь благодаря тому, что в состав ГБ № 11 входят несколько лабораторий и специализированные отделения. За период эпидемии не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 или сопряженных с ним заболеваний.

Барнаул

Алтайская правда