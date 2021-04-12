Горняк22: Мурашко: осложнений от коронавируса вдвое больше, чем от гриппа

Коронавирус влечет за собой в два раза больше осложнений, чем грипп, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что вакцинация позволяет защищает не только непосредственно от заболевания, но и от этих самых осложнений. В связи с этим, министр призвал россиян прививаться.

«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии. Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий», — пояснил Михаил Мурашко.

Глава министерства также добавил, что возрастной группе 35+ у мужчин осложнения проявляются вдвое чаще, чем у женщин.

Алтайская правда