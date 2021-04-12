Горняк22: 83 заболевших, 12 умерших: ковид еще не покинул Алтайский край

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. 12 человек умерло, 42 – выздоровело.

На 11 апреля в ковидных госпиталях лечатся 925 человек с коронавирусом, 305 – с похожей на него вирусной пневмонией. Еще 125 пациентов долечивают пневмонию на дому. Также на дому наблюдаются 12 «бессимптомников». Тяжело протекает болезнь у 216 человек, к ИВЛ подключено 83 пациента.

Из 48 124 случаев заболевания коронавирусом: 12 705 – у больных внебольничной пневмонией, 27 636 – у заболевших ОРВИ. 7 783 случаев – бессимптомное течение. Региональным Минздравом развернуто 1 696 коек, устройствами подачи кислорода оснащены 1 398, ИВЛ – 284. В резерве – 466 коек.

За сутки полностью привиты 315 человек, первый компонент вакцины поставили 198 человек.

Алтайская правда