Горняк22: 85 заражений, 12 смертей: как протекает пандемия в Алтайском крае

85 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Алтайском крае. От ковида умерло 12 пациентов, выздоровело – 92.

На 10 апреля в госпиталях от коронавируса лечится 924 человека, от похожей на него пневмонии – 294 человека, еще 324 пациента с вирусной пневмонией долечиваются на дому. Количество тяжелобольных пациентов составляет 216 человек, к ИВЛ подключено 85. На амбулаторном наблюдении находится 11 «бессимптомников».

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 286. Резервных коек: 478.

Всего в крае заболел 48 041 человек, в том числе, 3 303 ребёнка. Выздоровело – 43 100. Умерло – 2 803, все взрослые. 477 случаев – завозные, (197 – из-за рубежа). Из 48 041 заболевшего: 12 684 – у больных внебольничной пневмонией, 27 577 – у заболевших ОРВИ, в 7780 случаях – бессимптомное течение.

Вакцинировано 123 722 человека, за сутки – 2 762. Полностью привиты (введены оба компонета вакцины) 74 553 человека. Общее количество поставленного в Алтайский край препарата составило 151 257 комплектов.

Алтайская правда