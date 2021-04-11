Горняк22: Алкоголем в Алтайском крае травится больше 100 человек в месяц

По предварительным данным Роспотребнадзора, за I квартал 2021 года в Алтайском крае зафиксировано 337 случаев острых отравлений алкоголем. 15 из отравившихся умерли – это 4,5% постадавших.

Алкоголь составляет 42,5% всех случаев острых химических отравлений. Всего их насчитывается 9 видов, по количеству случаев алкоголь занимает первое место. По количеству летальных исходов он находится на третьем месте. 18,1% таковых приходится именно на спиртное.

Приведенные выше данные направлены в региональное правительство, а также органы МВД, чтобы те приняли меры по профилактике алкогольных отравлений в крае.

Алтайская правда