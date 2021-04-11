Горняк22: В России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса

Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов рассказал, что в основу новой вакцины (для интраназального применения) лег вирус гриппа.

«То есть это похожая технология со «Спутником V», которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зима — следующая весна, препарат будет доступен», – поделился подробностями ученый.

Алтайская правда