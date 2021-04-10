Горняк22: 12 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

По данным на 9 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 56 пациентов, умерло от ковида 12 человек.

За сутки в Барнауле выявлено 23 новых заболевших, в Бийске – 12, в Рубцовске и Поспелихинском районе – по 6, в ряде других городов и районов – от одного до пяти новых случаев.

Общее число заболевших за весь период в крае достигло 47 956, в том числе 3,2 тыс. детей. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерло 2791, из них от коронавируса 1893, по иным причинам – 886.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 953 человека с положительным текстом на ковид. Еще 305 пациентов лечатся там с вирусной пневмонией, сходной к коронавирусом. В тяжелом состоянии 217 человек, к аппаратм ИВЛ подключено 88. Всего развернуто 1716 коек.

Восемь бессимптомных вирусоносителей лечатся амбулаторно. Также 273 паицента с вирусной пневмонией, похожей на ковид, долечиваются дома.

На коронавирус в крае обследовано более 1,3 млн человек. В край за всё время было поставлено 143 517 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак». На утро 9 апреля прививается около 121 тыс. человек.

Алтайская правда