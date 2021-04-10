Горняк22: Сразу 5 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от ковида за день

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае за сутки число прошедших вакцинацию от коронавируса увеличилось почти в два раза. Если ранее медицинские организации прививали по 2,5 тыс. человек, то сейчас — 5047 поставивших прививку за день.

Как сообщили в региональном Минздраве, иммунизацией охвачено свыше 120 тысяч жителей. Центральные районные больницы организуют в муниципальных образованиях по несколько пунктов вакцинации. В удаленные села выезжают мобильные ФАПы.

Больше половины прошедших вакцинацию — 65 тыс. 543 человека — люди старше 60 лет. В том числе и 160 жителей старше 90 лет. Кстати, именно пожилые в большей степени подвержены коронавирусной инфекции.

Алтайская правда