Горняк22: Власти Алтайского края оценили дефицит медиков в 2,5 тысячи

В Алтайском крае остро стоит вопрос кадрового дефицита медицинских работников. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил на заседании правительства, что в медучреждениях не хватает порядка 2,5 тыс. специалистов.

— Несмотря на то что, по среднероссийским показателям имеем неплохую укомплектованность врачебными и среднемедицинскими кадрами, наблюдается существенный дефицит – это 713 врачей и 1 тыс. 799 человек среднего медицинского персонала. Основные усилия на укомплектование первичного звена: участковые терапевты, педиатры, фельдшеры ФАПов и скорой медицинской помощи, — пояснил глава алтайского Минздрава.

По его словам, в регионе работают 709 участковых терапевтов и 458 педиатров. При этом количестве не хватает в отрасли порядка 200 терапевтов и 100 педиатров. Решать эту проблему намерены за счет целевой подготовки специалистов, в том числе по узким направлениям в медуниверситете. В 2019 году изменили заявку.

— И уже по ряду остро дефицитных специалистов в 2020-м имели прирост в полтора раза, а в 2021 году будет двукратный прирост. 75 врачей будет выпущено по этим специальностям, — заметил Дмитрий Попов.

Он также особо отметил, что стимулирующие коронавирусные выплаты медикам Алтайского края в 2020 году позволили увеличить темпы роста зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала. Средняя заработная плата по отрасли составила по врачам 58 тысяч, по среднему медперсоналу – 32 743 руб., младшему – 29 741 рубль.

— Здесь также были направлены средства стимулирующего характера за работу с коронавирусной инфекцией. И эти выплаты получили более 17 тыс. медицинских работников, — разъяснил министр.

Напомним, одним из приоритетов региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи является подготовка и укомплектованность высокопрофессиональными специалистами амбулаторно-поликлинического звена. К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами до 81%, средними медицинскими работниками – до 95%. На начало года укомплектованность в крае врачами составляла 73%, средними медицинскими работниками – 78%.

Алтайская правда