Горняк22: В Алтайском крае за сутки 10 человек умерли от коронавируса, заболели 87

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 87 случаев коронавирусной инфекции. На 10 пациентов выздоровело больше, чем заболело. От ковида и его последствий скончались 10 человек, сообщили 8 апреля в оперштабе региона.

С начала пандемии общее число заболевших в крае превысило 47,8 тысяч. Выздоровели почти 43 тысячи человек. Умерли свыше 2,7 тыс. инфицированных.

Сейчас лечатся в госпиталях 945 человек с коронавирусом и 300 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 224 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 95 человек.

В регион поставлено 143 тыс. 517 комплектов вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Прививки поставили уже почти 116 тысяч жителей.

Алтайская правда