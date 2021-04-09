Горняк22: Младенческая смертность в Алтайском крае снизилась до исторического минимума

По итогам 2020 года в Алтайском крае показатель младенческой смертности достиг своего исторического минимума 4,8 промилле (количество смертей на 1000 родившихся младенцев, соответствует 0,48%). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

— Несмотря на сложность эпидемиологической обстановки удалось сохранить тенденцию снижения младенческой смертности. Это интегральный показатель зрелости всей акушерско-гинекологической службы. По итогам 2020 года показатель младенческой смертности снизился на 9,4%, — пояснил он.

По данным Алтайкрайстата, в возрасте до 1 года умерло 97 детей, в 2019-м – 118 мальчиков и девочек. При этом родились 19 тыс. 976 младенцев, что на 1 тыс. 142 меньше. Всего же за минувший год регион потерял 37 тыс. 838 человек.

— В 2020 году произошел рост смертности. Основной причиной, конечно же, стала пандемия коронавирусной инфекции. В 6 раз выросли внебольничной пневмонии и также заболевания сердечно-сосудистой системы. Это тройка и дала основной прирост. Смертность в итоге выросла более чем 5 тысяч человек. Основной удельный вес приходится на возраст старше 60 лет — 80% человек, которым умерли, — резюмировал глава регионального Минздрава.

Алтайская правда