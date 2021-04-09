Горняк22: Диетолог рассказала, как правильно завтракать и ужинать

Чтобы наш организм весь день хорошо работал, ему необходимо хорошо подзарядиться энергией с утра. Поэтому завтрак должен быть полноценным и насыщенным белками, жирами и углеводами. А вот вечерний прием пищи должен быть самым легким за день.

Диетолог Ирина Писарева убеждена, что каждое утро надо начинать с обязательного завтрака. На утреннюю трапезу должна приходиться треть от всей дневной нормы.

Завтрак как утренняя подзарядка

Завтракать лучше всего через полчаса после пробуждения. Перед приемом пищи неплохо выпить стакан воды, которая запустит метаболизм, а после необходимо поесть, что зарядиться энергией, сообщает РИА ФАН.

Диетолог советует начинать утро с продуктов, в которых много белков, сложных углеводов и полезных жиров. Это может быть творог либо творожная запеканка, а также отварная курица, говядина с кусочком цельнозернового хлеба. Принесут пользу и отварные яйца, орешки.

Не стоит бояться, что все съеденное с утра отложится в виде лишних килограммов. Калорийность завтрака вполне может достигать 400 ккал, так как с утра самый быстрый метаболизм.

Легко готовимся ко сну

А вот напротив ужин должен быть самым легким за весь день. Писарева отметила, что нет точного времени последнего приема пищи — но ужинать надо за 2–3 часа до сна.

Вечером лучше всего включить в свой рацион морепродукты, рыбу, овощи. От сложных углеводов стоит отказаться.

Кроме того, не стоит пить много воды, так как это чревато утренними отеками. Также нецелесообразно есть на ночь горький шоколад.

Алтайская правда