Горняк22: Эпидемиологический порог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 12,5%

В Алтайском крае зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен на 12,5%.

При этом, как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, только за неделю зафиксировано 16,9 тыс. случаев. Чаще всего болеют дети. А вот грипп не выявлен.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности — мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Алтайская правда