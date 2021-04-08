Горняк22: Регионам выделят 500 млрд на обустройство медучреждений

Субъекты РФ смогут получить деньги на приобретение зданий и быстровозводимых модульных конструкций для размещения медицинских учреждений по обновленной госпрограмме «Развитие здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Федеральный бюджет поддержит строительство и модернизацию зданий для поликлиник, отделений общей практики, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Уже в текущем году власти намерены создать и обновить более тысячи объектов первичного звена здравоохранения, еще столько же пройдут капремонт.

В ближайшие пять лет на это будет выделено порядка 500 млрд рублей. В 2021 году – 90 млрд. Помимо зданий, власти планируют закупить 25 тысяч медицинских приборов и четыре тысячи автомобилей.

Объем финансирования для конкретного региона рассчитывается, исходя из количества застрахованных граждан, демографических показателей и степени износа медучреждений. Для сельской местности приобретаемая под создание последних недвижимость не должна быть старше пяти лет.

Алтайская правда