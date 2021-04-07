Горняк22: Смертность в Алтайском крае снизилась в 1,5 раза по сравнению с ноябрем

Пик смертности в Алтайском крае пришелся на ноябрь 2020 год, когда регион потерял 4 751 жителей. Значительный отпечаток наложила пандемия коронавируса. С начала 2021-го в региона фиксируется снижение этого показателя.

Положительная тенденция отмечена и по итогам февраля. По данным Алтайкрайстата, в феврале умерли 3032 жителя, месяцем ранее — 3 819. При этом в декабре 2020 года скончались 4 175 человек.

«В феврале показатель смертности уменьшился более чем в 1,5 раза по сравнению с ноябрем. Существенный прирост был отмечен с сентября на фоне взрывного роста числа заболевших COVID-19. Пиковым по количеству смертей стал ноябрь. После этого общее количество смертей стабильно начало снижаться», — заявили в пресс-службе губернатора.

В то же время здесь признают, что показатель смертности в начале 2021-го выше, чем за последние два года. В этой связи продолжают действовать определенные эпидемические ограничения и мероприятия.

Напомним, всего за минувший год Алтайский край потерял 37 тыс. 838 жителей. Это на 5054 человек больше, чем в 2019-м. В то же время по приросту коэффициента смертности на тысячу человек населения край занимает в стране 40 место из 85-ти.

Алтайская правда