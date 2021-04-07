Горняк22: Еще 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае

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В Алтайском крае за сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 пациентов. Еще 132 человека излечились от этой болезни. А всего за 24 часа подтверждено 87 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба на 6 апреля, более всего диагнозов подтверждено традиционно в Барнауле – 26. Затем следуют Рубцовск (11 случаев), Бийск (10), Павловский район (4) и так далее.

С начала пандемии общее число заболевших ковидом достигло почти 47,7 тысяч. Выздоровели свыше 42,7 тыс. человек. Умерло порядка 2,7 тыс. пациентов.

Сейчас лечатся в госпиталях около тысячи инфицированных и 309 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 243 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 1,3 млн жителей. Прививки от коронавирус поставили более 107 тысяч человек.

Алтайская правда