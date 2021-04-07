Горняк22: Медик и священник развеяли мифы о «четверговой соли»

Служитель храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отец Филипп (Ильяшенко) назвал веру в волшебные свойства «четверговой соли» язычеством, а врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила бесполезность этого продукта с медицинской точки зрения. Об этом сообщает ФАН.

По словам отца Филиппа, употребление «особой соли» для защиты от зла вообще несовместимо с христианством. Он также указал, что нельзя хранить подобные предметы у икон и назвал это кощунством.

«Если кратко — мы верим в Бога, а в волшебные снадобья, которые изготавливаются с заговорами и используются для чародейства, не верим. Это вообще несовместимо с христианской жизнью», — пояснил священнослужитель.

Оккультисты утверждают, что для придания соли «чудесных свойств» ее следует подложить под престол во время богослужения в четверг на страстной седмице. Согласно постановлению Стоглавого собора, священник, участвующий в подобных обрядах, может быть извергнут из сана и запрещен в служении.

Елена Соломатина заявила, что не видит смысла в употреблении подобного продукта для какого-то лечения. По ее словам, соль вперемешку со сгоревшим хлебом пользы не несет, а гораздо более эффективным будет использовать активированный уголь.

Алтайская правда