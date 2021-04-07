Горняк22: Глава алтайского Минздрава отказался от медали за борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отказался от награждения памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Решение о его награждении приняли краевой профсоюз работников здравоохранения.

В правительстве региона пояснили, что государственные служащие могут принимать награды или поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора. Но согласие главы региона не было получено.

При этом профсоюзы не обращались с предложением о согласовании вручения Дмитрию Попову памятной медали. Поэтому направлен официальный отказ с просьбой отменить решение.

Алтайская правда