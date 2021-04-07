Горняк22: Алтайским онкологам нужен американский аппарат для хирургических операций

В алтайском краевом онкодиспансере протестировали новое оборудование – электрохирургический аппарат американского производства. Он помогает минимизировать травму пациента во время операции.

Устройство использовали при операции на щитовидной железе главный врач клиники, хирург высшей категории Игорь Вихлянов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Григорий Гликенфрейд. Они оценили технологию, позволяющую одномоментно разрезать и «запаивать» крупные сосуды диаметром до 7 мм. Без нового прибора в клинике вручную перетягивают сосуд, затем разрезают. А с ним кровопотери гораздо ниже, а время операции сократилось с запланированных полутора часов до 45 минут.

Электронож аппарата обрабатывает ткани более деликатно, чем обычный инструмент. Хирурги привыкли субъективно оценивать, достаточно ли удалось прижечь рану. Они часто перестраховываются, чтобы надежно остановить кровотечение. Однако новое устройство само регулирует интенсивность воздействия. Это значит, что рана заживет быстрее.

Технология помогла бы в хирургическом лечении рецидивных пациентов с опухолями щитовидной железы, у которых есть рубцы от предыдущих операций, сообщает пресс-служба диспансера.

Также аппарат упростит работу с анатомически сложными случаями. К примеру, у одной пациентки метастаз щитовидной железы находился критично близко к трем крупным сосудам, в том числе и общей сонной артерии. Перевязка вручную была бы связана с серьезным риском. Но с новой технологией его удалось избежать, пациентку пролечили без осложнений.

Производитель бесплатно предоставил аппарат для тестирования. Базовая комплектация оборудования стоит около 2,5 млн рублей. Алтайские хирурги-онкологи надеются, что региональный Минздрав включит это оборудование в план закупок на 2021 год.

Фото: akod22.ru

Барнаул

Алтайская правда