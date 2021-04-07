Горняк22: Какие выплаты положены тем, кто переболел коронавирусом

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Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут претендовать на получение компенсаций. Правда выплаты переболевшим COVID-19 предусмотрены не для всех категорий. На денежную поддержку могут, прежде всего, рассчитывать медицинские работники. Также деньги можно получить по страховке.

Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом в России и как их получить

Почти год назад правительство РФ приняло постановление, в котором определены условия страховых выплат медработникам, заболевшим Covid-19. Медики, заразившиеся коронавирусной инфекцией на рабочем месте, получат единовременную страховую выплату.

Она положена в том случае, если на фоне заражения коронавирусом произошло развитие или обострение заболеваний и осложнений. В этом списке – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.

Сумма варьирует от 68,8 тысячи рублей до 2,06 млн рублей в зависимости от тяжести последствий заражения. Смерть медработника от коронавируса оценена в 2,75 млн рублей.

Связь смерти с исполнением профессиональных обязанностей устанавливается межведомственной комиссией. В нее входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения.

Напомним, страховые выплаты медикам, заразившимся коронавирусом или умершим от этого заболевания, утверждены указом президента РФ №313 от 6 мая 2020 года. Страхованию подлежат врачи, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи.

Страхование от коронавируса COVID-19: сколько можно получить

Многие страховые компании в России предлагаем оформить полис страхования жизни и здоровья онлайн для себя и своей семьи. Полис позволит получить компенсацию в случае диагностирования инфекционного заболевания или смерти в результате инфекционного заболевания (в том числе COVID-19).

Страховое покрытие, как правило, составляет 500 тысяч рублей. Стоимость программы — от 4 тыс. руб. и выше. Впрочем, есть и свои подводные камни. У страховых компаний всегда есть перечень категорий клиентов, которым нельзя оформлять тот или иной вид полисов. Это связано с тем, что у таких клиентов вероятность наступления страхового события заметно выше, чем у прочих.

Страховым событием признается заболевание при наличии справки/выписки из медицинского учреждения или медицинской карты. Подчеркнем также: наличие положительных результатов лабораторных исследований на возбудителя семейства коронавирусов без заключения врача не является основанием для признания случая страховым. Предъявления Больничного листа (листа нетрудоспособности) недостаточно, поскольку в нем отсутствует диагноз, причины заболевания и результаты исследований.

Таким образом, выплаты переболевшим коронавирусом гарантированы медикам. Остальные категории могут рассчитывать только на дополнительные меры поддержки, а также выплаты по страховкам.

Алтайская правда