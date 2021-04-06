Горняк22: За сутки коронавирус подтвердился еще у 91 жителя Алтайского края

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В Алтайском крае за сутки выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 5 апреля, выздоровели 58 пациентов. От осложнений COVID-19 скончались 7 инфицированных.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено свыше 47,6 тысяч случаев ковида. Из этого числа выздоровели более 42,6 тыс. пациентов, умерли порядка 2,7 тысяч инфицированных.

В настоящее время в ковидных госпиталях лечатся свыше тысячи инфицированных и 333 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 239 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек.

Сейчас идет стабилизация эпидемиологической ситуации, но регион не защищен от возможного роста заболеваемости. Медики ждут третью волну коронавируса и готовятся к ней.

Алтайская правда