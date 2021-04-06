Горняк22: Более ста тысяч человек уже привиты вакциной «Спутник V» в Алтайском крае

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104 тыс. 129 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. По данным на 5 апреля, из этого числа у 69 тыс. 838 человек комплекс иммунизации «Спутником V» уже окончательно завершен (получили две дозы препарата).

Иммунная прослойка может быть достигнута двумя способами: либо естественным путем, когда люди встречаются с вирусом и переболевают, либо после вакцинации.

В Алтайском крае планируется привить 60% от взрослого населения. То есть, чуть более миллиона человек.

«Но здесь зависим от поставок вакцины. Если потребуется увеличить количество пунктов вакцинации, это будет сделано. Мы должны вакцинировать жителей в каждом районе. Неважно в каком селе или деревне находится человек», — рассказал ранее в интервью «Алтайской правде» министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Всего регион получил 124 тыс. 17 комплектов комбинированной векторной вакцины для профилактики Covid‑19. С начала пандемии в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 1,3 млн человека. Общее число заболевших превысило 47,6 тысячи.

Алтайская правда